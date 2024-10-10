Rainy。が10月9日、5ヵ月連続リリースの第5弾となる新曲「万里一空」を配信リリースした。同楽曲は、リリース同日より放送開始となったTVアニメ『戦国妖狐 千魔混沌編』最終クールのエンディングテーマの起用されている。◆Rainy。画像アニメ『名探偵コナン ゼロの日常』エンディング主題歌「Find the truth」、アニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ「…and Rescue Me」に続く、デビュー3年目にして3作品目のアニメタイアップ