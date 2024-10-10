吉澤嘉代子が、TVアニメ『誰ソ彼ホテル』のオープニング主題歌に新曲「たそかれ」を書き下ろした。シリーズ全世界累計100万ダウンロードを突破した大人気アプリゲーム『誰ソ彼ホテル』の待望のTVアニメ化が2025年1月放送開始のTVアニメ『誰ソ彼ホテル』。そんな同アニメのオープニング主題歌として吉澤嘉代子が書き下ろした新曲「たそかれ」は、次々と変わる展開が聴き手にさまざまな情景を想起させる、奇妙かつ流麗な楽曲。原作ゲ