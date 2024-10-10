DEZERTの最新アルバム傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』収録曲より、新曲「私の詩」のミュージックビデオが公開となった。◆DEZERT 動画 / 画像「私の詩」は、先ごろミュージックビデオが公開された「心臓に吠える」と対を成す形でアルバムに収録された新曲だ。ソングライターの千秋(Vo)曰く、「「僕等の夜について」「The Heart Tree」に続く歌モノ3部作として書かれた楽曲」は、美しいメロディーラインと楽器の旋律が染み渡る