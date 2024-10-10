King & Princeの6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』に収録される郄橋海人のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」が、SKY-HIとのコラボ楽曲であることが発表された。◆ティザー映像某番組での共演をきっかけに二人は親交を深め、今作は郄橋海人のオファーによりSKY-HIが作詞・作曲を担当。ヒップホップをベースにしたトラックに、郄橋海人の新たなる才能が開花したライムが詰まった楽曲となっている。本日