元楽天監督の大久保博元氏が１０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。楽天・今江監督が１年で退任する可能性が浮上したことに、怒りをあらわにした。大久保氏は楽天でコーチ、２軍監督を務めた後、１５年に１軍監督に就任。だが、最下位に終わり１年で解任となった。大久保氏は今江監督に関する報道に「経験者だけど。そんなことしてまでやるのは監督じゃない」と不満を隠せず。楽天は０４年の球団創設後、１年限りで