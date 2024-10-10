米国人のファストフード離れがフライドポテトの供給業者にも悪影響を及ぼしている/Science Photo Library RF/Getty Images via CNN Newsourceニューヨーク（ＣＮＮ）米国人の間でマクドナルドなどファストフードチェーンを敬遠する傾向が強まる中、ラムウェストンのようなフライドポテトの供給業者が打撃を受けている。ラムウェストンは北米最大のフライドポテトメーカーで、ファストフードチェーンや飲食店、食料品店の主要供給業