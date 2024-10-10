映画「本心」（石井裕也監督、11月8日公開）の完成披露舞台挨拶が10日、都内で行われ、俳優の池松壮亮（34）や妻夫木聡（43）らが登壇した。この記事の写真を見る映画のタイトルにかけて、本心を伝えられなかった思い出を聞かれた池松は、「この間、韓国に行って、サムゲタンがどうしても食べたくて、時間が無いなか、お店に連れて行ってもらった。映画界のレジェンドたちも好きなお店に行ったんですけど、僕が食べたかったのはサ