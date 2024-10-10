俳優の山田裕貴が１０日、東京・丸の内ピカデリーで声優を務めた映画「ジョーカー２」（１１日公開）の前夜祭ジャパンプレミアで舞台あいさつした。大ヒットした前作のその後の物語。実写作品は初めての吹き替えとなる山田は、ジョーカーを追い詰める冷静なハービー検事を演じた。すでに世界７７の国と地域で封切られ、日本が“最後の公開地”とされる。現在、賛否、真っ二つに分かれる評価の方でも注目を集めている。山田自