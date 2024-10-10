ABCテレビのオムニバスドラマの第2弾『年下彼氏2』（12日スタート、毎週土曜深夜0：25〜※関西地区／放送終了後TVerで見逃し配信、DMM TVで独占見放題配信）が、19日開催のファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』でスペシャルステージを展開することが10日、発表された。【写真】Lil かんさい・AmBitious・Boys beら19人が多彩な「年下彼氏」コーデで集合ステージには、Lil かんさいの大西風