美貌女優アン・ハサウェイが「ひどい」インタビューに対して個人的に謝罪したという。『プラダを着た悪魔』などで知られるアンが、２０１２年に『レ・ミゼラブル』のプロモーションで行ったインタビューは、レポーターの質問に対し、ワンワードで答えるといった「気まずい」ものだったようだ。 【写真】来日時に大胆衣装で美脚を披露するアン・ハサウェイ そのインタビュー動画を