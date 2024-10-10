映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（10月11日全国公開）で主人公アーサーの日本語吹替声優を務めた平田広明が10日、丸の内ピカデリーにて行われた公開前夜祭ジャパンプレミアに出席。本作の評価が全世界で賛否真っ二つとなっている状況に対する見解を語った。この日は、同じく日本語吹替声優の平田広明（ジョーカー役）と村中知（リー役）との山田裕貴（ハービー検事役）も来場した。本作は、コメディアンを夢見る孤独な男