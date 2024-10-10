コカ・コーラシステムは、ヨーロッパNo.1（店舗数ベース（アレグラ社 プロジェクト カフェ ヨーロッパ 2023年））のカフェブランド「コスタコーヒー」から、コク深いエスプレッソときめ細かくなめらかでリッチなミルク感で、「コスタコーヒー」のカフェで飲むような“フラットホワイト”の味わいを実現した「コスタコーヒー ベルベットフラットホワイト」を、10月14日から発売する。コーヒーの本場ヨーロッパで50年以上愛され続け