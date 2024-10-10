今年のノーベル文学賞が日本時間の10日夜午後8時に発表され、韓国人の作家・韓江さん（53）の受賞が決まりました。スウェーデン・アカデミーは受賞理由について「作品は歴史的トラウマに立ち向かい、人間の命のはかなさをあらわにした強烈な詩的散文」と挙げました。また、韓さんについては「肉体と精神、生者と死者のつながりについて独特の認識を持っており、詩的かつ実験的なスタイルで、現代の散文の革新者となっている」と評