モスバーガーを展開するモスフードサービスは、10月15日から、15時以降限定の「夜モス」メニューとして「トリプルモスバーガー」「トリプルモスチーズバーガー」を期間限定で、「ダブル月見テリヤキバーガー」を数量限定で発売する。夜の食事として満足してもらえるボリューム満点のメニューを、秋の実りに感謝し名月を楽しむ「十三夜」の日に合わせて提供する。特製ミートソースと輪切りのトマトがマッチした看板商品の「モスバー