現地10月10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、中国代表は敵地でオーストラリア代表と対戦した。９月に行なわれた第１節の日本戦は０−７の大敗、続くサウジアラビア戦も１−２の逆転負けを喫して、２連敗中の中国は20分、GKオウ・タイライのロングキックをチャン・ユーニンが頭で繋いだボールに反応したシャエ・ブンノウが左足のシュートを流し込んで先制に成功する。しかし45＋２分に、クレイ