島根県にある、しまね海洋館アクアスではシロイルカ・アーリャの赤ちゃんが報道関係者に公開されました。今年7月1日に誕生したアーリャの赤ちゃんは、今月1日で生後3か月を迎えました。誕生して10日後に母のアーリャが死んだため、職員が一丸となり、24時間観察や人工保育などで対応。シロイルカの人工保育は国内での成功例は1例しかなく、試行錯誤の日々が続いています。しまね海洋館アクアス三島有紀獣医師「元気でミルクもし