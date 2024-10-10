海の家の営業時間延長について逗子市が報告した逗子海水浴場の運営に関する検討会＝１０日、逗子市役所今夏の海水浴シーズンに逗子海水浴場（神奈川県逗子市新宿）で海の家の営業時間を午後９時まで延長した試行的取り組みについて、同市は１０日、地元関係者らでつくる海水浴場運営の検討会で「来年度以降も効果的な期間に限定して実施していくことが望ましい」との方針を示した。検討会は今後、継続の是非の意見を取りまとめ、