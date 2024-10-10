1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑確定後、再審（裁判のやり直し）で無罪が確定した袴田巌さん（88）の弁護団が10日、検察トップの検事総長名で公表された談話について、袴田さんを犯人視する内容で、「名誉毀損（きそん）になりかねない」などとする抗議声明を発表した。弁護団は静岡地検に対し、談話内容の修正とともに、有罪立証した判断の誤りを認めて袴田さんに直接謝罪