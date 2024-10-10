TIWICEのがモモ9日（水）、艶のある肌見せワンピース姿を公開した。【写真】まるでリアルバービー人形なTWICE・モモの大胆肌見せワンピーススタイル【4点】2014年に韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのメンバーとしてデビューしたモモ。K-POPアイドルの中でもトップレベルのダンススキルを持つことから、”ダンシングマシーン”の異名を持つ。モモは9日、「NEW LOOK」とInstagramを更新。デコルテラインが美しいピンク色のワンピ