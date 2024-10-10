宝島社が22日（火）に発売する、俳優・石井杏奈の1stスタイルブック『AN （エーエヌ） 』の表紙が解禁された。【写真】天真爛漫や大人っぽい雰囲気の石井杏奈、スタイルブックアザーカットほか【3点】『AN』は、26歳になったばかりの石井杏奈の天真爛漫な笑顔から大人っぽく魅力的な表情まで、映像作品では見ることのできない姿をたっぷりと撮りおろした一冊。石井杏奈が“最初で最後”と語る貴重なスタイルブックで、SNSではあま