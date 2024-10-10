「ミスマガ2021」でミスヤングマガジンを受賞。グラビア界最高峰のＩカップＢＯＤＹでファンを魅了する山岡雅弥が、二十歳の誕生日、11月29日（金）にファースト写真集を講談社から発売することが決定した。【写真】10代最後の夏に撮影した“初挑戦SEXY”アザーカット公開ほか【3点】撮影の舞台は、初めて訪れた奄美大島。ビーチや滝、マングローブの林、海沿いの民宿やリゾートホテルなどでロケ。バラエティに富んだビキニ姿に加