◆北中米Ｗ杯アジア最終予選第３戦オーストラリア３―１中国（１０日・アデレード）オーストラリアがホームで中国と対戦し、３―１で最終予選初勝利を挙げた。オーストラリアは、最終予選２戦を終えて１分け１敗と低迷し、グラハム・アーノルド監督が辞任。今回はＪリーグの広島でもプレー経験のあるトニー・ポポビッチ新監督になってから初めての戦いとなった。前体制までの４バックから、今回は「３―４―３」システム