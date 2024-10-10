歌手の西川貴教が１０日、都内で「Ｂ‐ｓｉｄｅＳｐｅｃｉａｌＴａｌｋＥｖｅｎｔ〜世界メンタルヘルスデー２０２４＃だれかとはなそう〜」に出席した。世界精神保健連盟が定める「世界メンタルヘルスデー」にちなんだイベント。自身の心の健康について西川は「何も考えてないなと思って。昭和世代なので弱ってるのは自分の問題だと言われて育ってるんですけど、自分で解決する方法がわからないままここに来ている。遅