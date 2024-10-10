日本ボクシングコミッションは１０日、元東洋太平洋、日本スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者の和氣慎吾（ＦＬＡＲＥ山上）が９月２６日付けで引退届を提出し、受理したと発表した。和氣は０６年１０月にプロデビュー。１３年３月、小国以載（当時、ＶＡＤＹ）から東洋太平洋同級王座を奪取すると、５度の防衛に成功した。１５年６月、ＩＢＦ世界同級王座決定戦に臨むも、ジョナサン・グスマン（ドミニカ共和国）に１