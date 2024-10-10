立憲民主党は10日、自民党の裏金問題に関与した前国会議員のいる選挙区で、党幹部が有権者の質問を直接受ける形で対話する活動を始めた。衆院選（15日公示、27日投開票）に向けて自民党派閥の裏金事件への批判を強め、再び世論を喚起する狙いがある。東武東上線・成増駅前での対話集会に臨む立憲民主党の小川淳也幹事長（左から2人目）=2024年10月10日午後5時40分、東京都板橋区、大久保貴裕撮影「裏金撲滅！青空対話集会」