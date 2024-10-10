料理やお酒を楽しみながら音楽に浸れる世界基準のライブレストラン・Billboard Live。国籍・ジャンル問わず、日々さまざまなステージが繰り広げられている。中でも注目の公演が、2024年10月11日（金）に東京で、23日（水）に大阪、11月4日（月祝）に横浜で開催される、Salyuによる『minima session：Salyu 20th Anniversary edition』だ。本公演に向けて、SPICEにコメントメッセージが到着したので紹介しよう。 今年6