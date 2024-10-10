SACOYANSが10月23日（水）に、アルバムからの先行シングルとして「サモトラケのニケ」をデジタルリリースすることが発表された。 「サモトラケのニケ」 福岡発オルタナティブバンドのSACOYANS。11月13日（水）に前作『Gasoline  Rainbow』から3年ぶりとなる、3rdアルバム『SUN』をリリースする。先行リリースされる「サモトラケのニケ」はSACOYAN（Vo.Gt）がジャケットを描き下ろし、「いつかきっと飛