松平健の芸能生活50周年を記念し、俳優業の中で25年間主役をつとめた『暴れん坊将軍』にフォーカスした期間限定ショップが、10月18日（金）から、渋谷PARCO 6階 PENGUIN SOUVENIR（ペンギンスーベニア）で開催される。【写真】「その悪行断じて許さん」“上様”の名言が輝く「缶バッジ」などグッズ一覧■“上様”等身大パネルも設置！今回開催される「暴れん坊将軍 POP UP SHOP」は、松平健が演じる徳川吉宗の等身大パネルの