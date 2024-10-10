気象庁が18時40分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】台風19号(バリジャット)日本の東を北北東へ進むあすにも熱帯低気圧になる見込みこのあとの勢力と進路は 10日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯35度25分 (35.4度)東経151度50分 (151.8度)進行方向、速さ    北