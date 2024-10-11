【ロンドン時事】スウェーデン・アカデミーは１０日、今年のノーベル文学賞を韓国の作家、韓江（ハン・ガン）さん（５３）に授与すると発表した。アジア人女性の同賞は初めて。「歴史的なトラウマと向き合い、人間の生命のもろさを暴いた詩的な散文」が評価された。韓国人のノーベル賞は、２０００年に平和賞を受賞した金大中大統領（当時）に続き２人目。１９７０年、韓国・光州生まれ。父は小説家の韓勝源さん。９３年に詩作