スウェーデン・アカデミーは１０日、２０２４年のノーベル文学賞を、韓国の女性作家の韓江（ハンガン）さん（５３）に授与すると発表した。韓国人にノーベル文学賞が授与されるのは初めてで、アジア人女性としても初となる。アカデミーは韓さんの作品について「歴史的なトラウマと対峙（たいじ）し、人間の命のもろさを示す、強烈な詩的散文」と評価した。韓さんは１９７０年、韓国の光州で、作家の韓勝源（ハンスンウォン）