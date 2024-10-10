先のパリオリンピック(五輪)にて、個人として、柔道男子66kg級で東京2020オリンピック(五輪)に続く連覇を果たし、団体でも2大会連続で銀メダルを獲得した、柔道家 阿部一二三。 その阿部が、自身のYouTubeチャンネル【阿部一二三】を開設することを本日発表した。 「YouTubeはじめます」と題した動画で、阿部氏は自身の裏側や自然体の姿を視聴者に届けるという目標を語った。 普段は試合やメディアでの姿しか見られないた