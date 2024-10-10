【MLB】メッツ 4−1 フィリーズ（10月9日・日本時間10日／ニューヨーク）【映像】満塁弾に呆然→マウンドに座り込む瞬間メッツとフィリーズによって争われた地区シリーズ第4戦で6回、満塁のピンチにフィリーズ3番手のエステベスが大谷とMVP候補を争うリンドーアに逆転の満塁弾を被弾。登板直後の1発に呆然と立ち尽くすしかなかった。1-0とフィリーズが1点リードの6回、フィリーズ2番手ホフマンが1死満塁のピンチを招いたところ