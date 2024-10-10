体調不良などを理由に８月末にフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが１０日、自身の体重を明かした。ショートカットで笑顔いっぱいのアップを公開。「ラーメンを食べられてやったー！な日の写真。指の感覚が戻ってきて、箸ももう問題なく持てるようになりました！おいしかったー！」とつづった。昨年６月から休業し、入院。手の指が動かないことやうまく歩けないことなどを吐露。退社後には、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレ