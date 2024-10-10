地域社会の発展に貢献し、今後の活躍が期待される人たちに贈られるMBC賞の表彰式が開かれ、受賞者が今後の抱負を語りました。 57回目となる今年は、2つの団体と個人1人が受賞しました。鹿児島市の公益社団法人「かごしま犯罪被害者支援センター」は、県内唯一の民間の支援団体として犯罪の被害者とその家族や遺族からの相談に応じるとともに、日常を取り戻せるよう活動しています。 警察や裁判所に付き添ったり、生活の立