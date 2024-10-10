TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、ミュージシャンの奥田民生さんと、タレントの渡辺満里奈さん。同じ事務所に所属するお2人が、お互いのデビュー当時を振り返りました。（左から）渡辺満里奈さん、奥田民生さん◆デビュー年が近い2人、事務所での思い出渡辺：私、1986年デビューなので、デビューして38年なの。奥田：お〜！ すごいじゃん。渡辺：たぶん、二十歳ぐ