SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」10月4日（金）の放送では、生徒（リスナー）から届いたさまざまな質問にメンバーたちが回答していきました。SUPER BEAVER（左から上杉研太、藤原広明、渋谷龍太、柳沢亮太）――柳沢「今夜は質問にどんどん答えていきます」柳沢：短めの質問を生徒に募集しました！ 今夜はとにかく質問にどんどん答えていきたいと思うのですが、持ち