ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業（放送）”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。10月より毎月4週目を担当します。10月3日（木）の放送では、生徒（リスナー）から“わからない”ことを教えてもらう企画「ワカラナイ ワ