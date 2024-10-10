2024年9月1日から11月30日まで、ホテルニューオータニ（東京都千代田区紀尾井町4-1）ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」にて「新アフタヌーンティーセット〜栗とぶどう〜」が提供されています。ボリューム満点の内容ホテルニューオータニを代表するスイーツと言えば「スーパースイーツシリーズ」。「新アフタヌーンティーセット〜栗とぶどう〜」では「スーパースイーツシリーズ」の「スーパーメロンショートケーキ」「スーパー