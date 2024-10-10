スウェーデン・アカデミーは１０日、２０２４年のノーベル文学賞を発表し、韓国の作家・韓江氏（５３）が受賞した。０６年から有力候補に挙がり続けてきた日本の作家・村上春樹氏（７５）は今回も受賞を逃した。日本人の同賞受賞者は１９６８年の川端康成、９４年の大江健三郎の２人。村上さんは海外でも評価が高く、チェコのフランツ・カフカ賞やデンマークのハンス・クリスチャン・アンデルセン文学賞など、日本のみならず世