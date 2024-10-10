自ら切断した手の指の治療で不正に国民健康保険の適用を受けたとして、岐阜県警は９日、指定暴力団山口組弘道会幹部の男（５８）（岐阜市六条北）を詐欺容疑で再逮捕した。発表によると、男は昨年２月、東京都内の医療機関で、故意に指１本を切断したのに過失で負傷したと申告して国民健康保険を適用させ、本人負担分を除く約４万円の支払いを免れた疑い。同年３月にも、指の治療を受けた岐阜県内の医療機関で、同様に約５００