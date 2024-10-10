元日の能登半島地震を受け、富山県の周りにある活断層がどれほどの被害をもたらす可能性があるのか、国や県は調査を進めることにしています。専門家は「最悪のケース」を想定した地震への備えや公的支援の重要性を訴えます。岡川記者のリポートです。京都大学 川崎一朗名誉教授「地震学に問題を突きつけられたなと思っています。全体として百数十kmの長さで割れるような地震というのは、地震研究者はほとんど想定して