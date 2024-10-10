※10月22日に東証グロース市場に上場予定のＳｃｈｏｏ [東証Ｇ]は10日、公開価格を発表した。 ●Ｓｃｈｏｏ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：10月22日 事業内容：個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 公開価格：690円 仮条件：630円～690円 想定発行価格：580円 上場時発行済み株式数：1160万9200株 公募：100万株 売り出し：442万3600株