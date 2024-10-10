自民党（石破茂総裁）の小野寺五典政調会長は１０日に党本部で開いた会見で、衆院選（１５日公示、２７日投開票）の公約を発表した。石破首相が初めて挑む国政選挙の公約は、?政治とカネ?の問題を踏まえ「ルールを守る」「暮らしを守る」「国を守り、国民を守る」など６つの項目が柱となる。政治改革は「ルールを徹底して守る政党に生まれ変わる」として、党から所属議員に支給される「政策活動費」を将来的な廃止も念頭に入