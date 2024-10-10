9日、大阪マーヴェラスの女子日本代表アウトサイドヒッター田中瑞稀が7月末に入籍したことを自身のSNSで発表した。 田中は九州文化学園高校卒業後の2014年にJTマーヴェラス（現：大阪マーヴェラス）に入団、2023ー24シーズンからキャプテンに就任すると、同シーズンにはV.LEAGUE（Vリーグ）通算230試合出場を達成し、Vリーグ栄誉賞を受賞した。 また、2017年には日