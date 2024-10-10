NewJeansが、アートブック「Billboard Artist」の初の主人公となった。「Billboard KOREA」は本日（10日）、公式SNSを通じてNewJeansと一緒に撮影した「Billboard Artist」1号の表紙を公開した。深い霧の中、木に寄りかかって幻想的な雰囲気を漂わせているメンバーたちの姿が目を引く。この表紙は絵画作品風の写真を撮ることで有名なフォトグラファーのエリナ・ケチチェワが撮影した。「Billboard Artist」は、ミュージシャンが人