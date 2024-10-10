実戦形式の打撃練習に登板した横浜ＤｅＮＡのウェンデルケン＝横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡは１０日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージへ向けて神奈川県横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で全体練習を行い、フリー打撃などで汗を流した。実戦形式の打撃練習では、右胸鎖関節の炎症で離脱している中継ぎのウェンデルケンが登板。ＣＳでの復帰が確実となった。ウェンデルケンは２日に