ワンピース1枚で快適に過ごしやすい秋、おしゃれで人と差をつけたい40・50代は【グローバルワーク】をチェックしてみて。今回編集部が注目したのは、大人ムードをまとえそうな「黒ワンピース」です。アラフォースタッフの着こなしを参考に、ぜひ秋のお出かけコーデに取り入れてみて。 ストンとしたシルエットが上品。黒ワンピース 【グローバルワーク】「さ