アカデミー主演男優賞を獲得、日本での動員4週連続No.1の大ヒットを記録！まさに誰も成しえない社会現象となった前作『ジョーカー』同様、その話題性と傑作が約束された、“ジョーカー2”その最新作にして完結編となる『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』通称「ジョーカー2」が、遂に今週末2024年10月11日（金）全国ロードショー。2024年10月10日、「ジョーカー2 公開前夜祭！ジャパンプレミア」を開催！ 映画『ジョーカー：