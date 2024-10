King & Princeの通算6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』(リエラ/10月14日配信、12月11日CD発売)に収録される高橋海人(※高=はしごだか)のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」が、ラッパー/ソングライターのSKY-HIとのコラボ楽曲であることが10日、発表された。あわせて、メイキング映像も公開された。【動画】まってました!「POPSTAR in the KINGDOM」のメイキング映像が公開!2人は某番組での共演をきっかけ